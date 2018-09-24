رسميًّا .. محمد صلاح يحصد جائزة Puskas كأفضل هدف في 2018

رسميًّا .. محمد صلاح يحصد جائزة Puskas كأفضل هدف في 2018

2018/09/24
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تُوج المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة بوشكاش كأفضل هدف في عام 2018، وهي الجائزة المُقدمة من الفيفا.

وكان محمد صلاح سجل هدفًا جميلًا في شباك نادي إيفرتون خلال مباراة للفريقين في الدوري الإنجليزي أقيمت في الموسم الماضي.

ويذكر أن صلاح يتنافس مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على نيل لقب أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي.


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