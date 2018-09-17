رسوم ترامب على واردات الصين ترفع الدولار

المواطن - متابعة

من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار اليوم الاثنين الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق المالية وأسواق العملات.

فقد حافظ الدولار على مكاسبه اليوم مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة. وتراجع الجنيه الإسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.

ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة عشرة بالمائة أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25 بالمائة.

ومن جهة أخرى قالت وزارة الخارجية في الصين اليوم إن الحكومة سترد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة وذلك قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع عن رسوم جديدة على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة خلال إيجاز صحفي يومي في بكين إن أي محادثات بين البلدين ينبغي أن تكون على قدم المساواة.