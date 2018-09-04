رصد 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم

رصد 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم

2018/09/04
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

رصدت أمانة وبلديات منطقة القصيم أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية متفرقة في مدن ومحافظات المنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن أعمال الرقابة على الأراضي تشمل تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال أعمال الرفع المساحي وأعمال الربط الإلكتروني للمواقع الذي تم إزالة التعديات عنها لمتابعة عدم تعرضها لتعديات مستقبلاً.

ودعا المواطنين في حال رصد حالة تعدي على أراضي حكومية الإبلاغ بالاتصال على الرقم 940.


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