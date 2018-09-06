رضيعة تضع أرجلها عند كتفيها وتُبهر الأطباء بليونة غير طبيعية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاعت الطفلة الرضيعة ويللو فلاثير أن تُبهر الأوساط الطبية في بريطانيا، بعد أن قدمت لهم حالة فريدة من نوعها على مستوى ليونة العضلات بشكل واضح.

الطفلة فلايثر التي لم يتجاوز عمرها شهراً واحداً، قدمت للأوساط الطبية البريطانية نموذجاً جديداً من حالات ليونة العضلات، حيث أظهرت قدرات كبيرة على تغيير أوضاع جسمها، وذلك حسب ما رصدته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويللو تمكنت بعد أسبوعين تقريبًا من عمل أوضاع غريبة وغير مألوفة بجسمها، حيث تمكنت من وضع قدميها في موقع قريب من كتفيها، مما منحها شكل الدجاجة.

وأطلقت والدتها مصطلح “الدجاجة الصغيرة” بعدما استطاعت أن تأخذ وضعاً مغايراً بجسمها يشبه شكل الطيور، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الطبية في بريطانيا حالة فريدة لم تُرَ من قبل.

واعتاد الأطباء على رؤية بعض الحالات النادرة لليونة العضلات والعظام في سن الثالثة أو الرابعة، غير أن ويللو قدمت نفس الأداء المُبهر وهي لم تُتم شهر من عمرها.

وأكد الأطباء المختصون بمتابعة حالة ويللو أنها لا تعاني من أي مرض عضوي قد تسبب في تلك الحالة، ولذلك فإن كل القدرات البدنية الخاصة بالطفلة ما هي إلا موهبة من الله لم يكن لأي عنصر دخل فيه.

