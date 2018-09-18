رطوبة تحجب الرؤية على 3 مناطق

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأوضحت الأرصاد أن مكة تتعرض لرؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تبدأ الحالة في تمام الثالثة صباح اليوم الثلاثاء وحتى السابعة صباحًا.

كما تتعرض المدينة المنورة وتبوك إلى نفس الحالة وتنتهي في السابعة أيضًا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين يبقى الطقس رطبًا على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.