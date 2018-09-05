رطوبة وضباب وغبار.. طقس غير مستقر على 3 مناطق حتى الصباح

المواطن - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير.

وأوضحت الأرصاد أن أبها وخميس مشيط ومحايل والنماص وبالسمر والأجزاء المجاورة في عسير تتعرض لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وتبدأ الحالة في تمام الواحدة صباحًا وحتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

وفي مكة، حذرت الأرصاد من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية، فيما تنتهي الحالة في تمام العاشرة صباحًا.

أما في المدينة، فأكدت الأرصاد تعرض منطقة ينبع والأجزاء المجاورة لرؤية غير جيدة؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك حتى الثامنة صباحًا.