رغم إجبار ابنته على سكب القهوة واحتراق يدها.. والد ريتاج يصفح عن المدرسة

المواطن- فهدالقحطاني- أحد رفيدة

تفاعلت إدارة تعليم عسير مع ما نُشر في صحيفة ” المواطن” يوم الاثنين ١٠/ ٩/ ٢٠١٨ بخصوص تعرُّض الطالبة ريتاج لحروق من الدرجة الأولى نتيجة تكليفها بسكب القهوة لأمهات الطالبات المستجدات في إحدى مدارس الواديين الابتدائية بمحافظة أحد رفيدة.

وشكلت إدارة التعليم لجنة للتحقيق مع المدرسة، ولا زالت نتائج التحقيق تحت الإجراء.

وعلمت “المواطن” من مصادرها أن والد ريتاج تنازل عن شكواه ضد إدارة المدرسة التي أخطأت وتجاوزت نظام التعليم بتكليف ابنته بسكب القهوة وتمنى أن لا يتكرر هذا الأمر في جميع المدارس.

وعلى الجانب الآخر استاء الرأي العام من تصرف قيادة المدرسة وطاقمها التعليمي، مؤكدين أن تنازل والد ريتاج أمر شخصي يعود له وجزاه الله خيراً على ذلك، لكنهم طالبوا إدارة التعليم بتطبيق النظام على المدرسة واتخاذ الإجراء الصحيح؛ كي لا تتفشى هذه الظاهرة بين المدارس ويصبح الوضع عكس المأمول والمخالف لسير الخطة التعليمية.