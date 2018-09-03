رغم نفي متحدث النصر .. السهيل يؤكد: لم أحصل على رواتب 6 أشهر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة سعد سهيل مع نادي النصر لن تنتهي قريبًا، حيث أكد العُماني الدولي أنه لم يحصل على رواتب 6 أشهر، مُنتقدًا في الوقت ذاته موقف اتحاد الكرة في بلاده، لعدم مساندته.

عاد العُماني الدولي سعد سهيل مرة أخرى ليؤكد على وجود أزمة مع نادي النصر، حيث تم تداول مقطع صوتي له؛ يكشف من خلاله ما أسماه بالمعاناة التي يعيشها في العالمي منذ شهر رمضان المبارك.

وأوضح سعد سهيل في المقطع الصوتي المتداول، أنه فوجيء بتغيير مكان إقامته، ويُقيم في الوقت الحالي مع أحد زملائه، وتم سحب السيارة منه، وشدد على أنه لم يجد من المسؤولين أي إجابات مقنعة، سوى مطالبته بالانتظار قليلًا.

وانتقد الدولي سعد سهيل موقف الاتحاد العماني لكرة القدم، لعدم مساندته ودعمه، مُضيفًا أن لديه رواتب متأخرة بلغت 6 أشهر، ولم يحصل عليها حتى الآن، وأكد أنه لن يترك ريالًا واحدًا من مستحقاته لدى النصر.

وكانت “الشبيبة”، قد نقلت ما أسمته بالمعاناة التي يعيشها سعد سهيل في الرياض، بسبب سحب مميزات السيارة والسكن، كما أن هناك رواتب متأخرة بلغت 6 أشهر، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، عبد الله بن زنان.

ورد عبد الله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تغريدة أحد متابعيه بشأن أزمة سعد سهيل مع العالمي، ليؤكد المتحدث الرسمي بأن هذا الكلام غير صحيح نهائيًا.

يُذكر أن نادي النصر تعاقد مع سعد سهيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف، بعد تألقه اللافت مع المنتخب العماني في منافسات “خليجي 23”.