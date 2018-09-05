رفق توزع الحقائب المدرسية على 1130 يتيمًا ويتيمة بمحايل عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

قامت جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير بتوزيع الحقائب المدرسية على الأيتام المستفيدين من الجمعية.

ويأتي هذا المشروع ضمن البرامج المنفذة من قبل الجمعية إيمانًا منها برسالتها تجاه المجتمع، من خلال سد حاجة أبنائها الأيتام في موسم المدارس لتأمين المتطلبات التي تعينهم على استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن يحيى الشيخي، أن مشروع الحقيبة المدرسية اكتمل بدعم من المحسنين وفاعلي الخير .

وأشار الشيخي إلى أن عدد المستفيدين من المشروع قرابة 1130 يتيمًا ويتيمة من جميع المراحل التعليمية، حيث تحتوي الحقائب على جميع المستلزمات المدرسية الأساسية من دفاتر وأقلام وأدوات وغيرها حسب كل مرحلة دراسية (الابتدائي – المتوسط – الثانوي) البنين والبنات.

وأعرب الشيخي عن جزيل شكره للداعمين والمحسنين، سائلاً الله لهم الأجر والثواب على ما يقدمونه من دعم في خدمة هذه الفئة الغالية علينا.