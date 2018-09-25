ركلات الجزاء شعار مباريات الهلال هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 مباريات في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وشهدت جميعها احتساب ركلات جزاء.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على 4 ركلات جزاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع ركلة جزاء في كل مباراة، نجح الزعيم في تسجيل 3 منها، وأهدر واحدة فقط.

وأحرز محمد كنو ركلة الجزاء الأولى لنادي الهلال في شباك الفيحاء خلال منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي الجولة التالية، أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو الركلة الثانية أمام الرائد.

وسجل الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز ركلة الجزاء الثالثة خلال المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الباطن في جولة الوطن، قبل أن يُضيع اللاعب ذاته الركلة الرابعة أمام الفتح.

واحتسبت ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ركلتا جزاء في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكانتا أمام الفتح، وتمكن التونسي عبد القادر الوسلاتي من تسجيلهما.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 12 نقطة، من الفوز على كل من الفيحاء بهدف نظيف، الرائد والباطن بنتيجة 3/1، والفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.