روبيكون تنتقم لأكراد إيران بتخريب سفارة طهران لدى أثينا

روبيكون تنتقم لأكراد إيران بتخريب سفارة طهران لدى أثينا

2018/09/18
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرضت السفارة الإيرانية في أثينا، مساء أمس الاثنين، لأعمال تخريبية قام بها أعضاء من مجموعة “روبيكون” اليونانية، حيث حطموا زجاج البوابة الأمامية للسفارة، وألقوا طلاء أحمر داخل الحرم.

وأكد مسؤول في الشرطة لوكالة “فرانس برس” أن مجموعة “روبيكون” أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل، ولكن لم يتم بعدُ توقيف أي شخص، ولم يصب أحد بأذى.

وقال المصدر نفسه: إن نحو 10 أشخاص يحملون قضبانًا حديدية فاجؤوا حارس السفارة الواقعة في حي بسيخيكو، بعد أن حطموا زجاج البوابة، ألقوا الطلاء داخل حرم السفارة.

وقالت مجموعة “روبيكون” في بيان نشرته على الإنترنت: إنها أرادت بذلك التعبير عن “تضامنها” مع مجموعة “أكراد إيران”.


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