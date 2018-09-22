روحاني يغادر عرضاً عسكرياً في طهران بعد هجوم الأهواز

المواطن - متابعة

غادر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عرضاً عسكرياً في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح في الأهواز.

وكان 9 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني قد لقوا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، اليوم السبت.

من جانبه حمل الحرس الثوري جماعة مسلحة تنشط في الأهواز المسؤولية عن الهجوم، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على مسلحين اثنين وتصفية ثالث.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن “عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة”.

Short video shows moments after armed attack on military parade in Ahvaz, southern Iran pic.twitter.com/FmhGdygGxc — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) September 22, 2018