روسيا ترفع إنتاج النفط إلى 11.347 مليون برميل يوميًا

المواطن - متابعة

رغم تعهد دول أوبك وحلفائها من الخارج وعلى رأسهم روسيا على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج إلا أن الأرقام تشير إلى ارتفاع إنتاج روسيا من النقط بشكل متصاعد على مدى الأشهر الماضية.

ونقلت رويترز عن مصدر بقطاع الطاقة في روسيا اليوم الجمعة قوله إن متوسط إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.347 مليون برميل يوميا في الفترة بين الأول والسابع والعشرين من سبتمبر ويتجه صوب بلوغ مستوى قياسي لما بعد الحقبة السوفيتية.

وقال المصدر إن متوسط إنتاج روسيا من النفط بلغ 1.548 مليون طن في تلك الفترة استنادا إلى بيانات أولية تحصل عليها وزارة الطاقة الروسية من شركات النفط.

وفي أغسطس الماضي، بلغ إنتاج روسيا النفطي 11.21 مليون برميل يوميا دون تغيير يذكر تقريبا عن يوليو.

ويتضح من هذا أن روسيا زادت إنتاجها من النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميا في سبتمبر مقارنة بالأشهر السابقة.