رولا خرسا تدخل القفص الذهبي.. زوجها من خارج الوسط الإعلامي

المواطن - القاهرة

أعلنت الإعلامية المصرية رولا خرسا زواجها من حسن خليفة المدير الإداري بشركة منصور شيفروليه.

وعقد القران الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وشهد على العقد كل من الدكتور خالد عبدالعزيز حجازي، نجل رئيس الوزراء الأسبق عبدالعزيز حجازي، وطارق خليفة شقيق العريس.

واقتصر عقد قران الإعلامية رولا خرسا وزوجها حسن خليفة، على حضور أهل وأصدقاء العروسين والأصدقاء المقربين، متمنيين للعريسين حياة سعيدة.

كما حضر الحفل عدد من الإعلاميات على رأسهن دعاء فاروق، وهبة الأباصيري، وريهام السهلي، وسهير جودة، وشيرين الشايب.

يذكر أن رولا خرسا إعلامية وكاتبة مصرية، بدأت حياتها المهنية في إذاعة البي بي سي لسنوات عديدة.

وبعد عودتها إلى مصر قدمت في التليفزيون المصري برامج (أخبار الناس)، (في العمق)، و(القصة وما فيها).

انتقلت بعدها رولا خرسا إلى قناة الحياة الفضائية وقدمت برنامج (الحياة والناس)، لكنها تركتها مجدداً إلى قناة (صدى البلد) لتقدم برامج (البلد اليوم)، و(استوديو البلد).

قدمت رولا خرسا حوارات مع العديد من الشخصيات العالمية منها: (ياسر عرفات)، (الإمبراطورة فرح ديبا)، (فيروز)، (نجيب محفوظ)، (نزار قباني)، و(وزير الداخلية السابق أحمد رشدي).

يذكر أن الإعلامية رولا خرسا أعلنت طلاقها مؤخرا من الإعلامي عبداللطيف المناوي، ولديها منه 3 أبناء.