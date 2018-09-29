رياح تثير الغبار على المدينة وتبوك وأمطار رعدية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها ، وكذلك لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية و الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.