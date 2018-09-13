رياح هابطة وأمطار بزخات من البرد على 9 مناطق

المواطن - مكة المكرمة

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بصحبة زخات من البرد ورياح هابطة متوقعة.

وأوضح كراني أن الحالة تضرب مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل.

ولفت خبير الأرصاد والطقس إلى أن السيول واردة مع انعدام الرؤية قبل الهطول، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة وتجنب الأودية ومجرى السيول وقت الأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية والغربية.