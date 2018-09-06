ريال مدريد يرفض نيمار ويُحدد البديل

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد الإسباني سيتجه لصرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2019.

وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية، أنه رغم اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار حيث يرغب الأخير في الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2018-2019، لكن فلورنتينو بيريز تيقن وفضل الاتجاه نحو التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وكان نيمار أعرب عن عدم رضاه حول التواجد مع باريس سان جيرمان، حيث يرغب اللاعب البرازيلي في خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا إما مع ريال مدريد أو في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن وكيل أعمال نيمار قال إن موكله يحب اللعب لنادي تشيلسي أو لآرسنال في يوم من الأيام خاصة أنه يعشق أندية مدينة لندن البريطانية.