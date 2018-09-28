ريدينك يمنح لاعبي الفيصلي راحة
قبل الاستعداد للمباريات المقبلة

ريدينك يمنح لاعبي الفيصلي راحة

2018/09/28
الساعة 12:47 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

منح المدرب الروماني مريشيا ريدينك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي راحة، الجمعة، على أن يُعاود العنابي تدريباته الجماعية، مساء يوم السبت.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أمام نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط من التعادل مع الباطن، والفوز على أُحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لملاقاة نظيره الأهلي، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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