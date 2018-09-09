ريم السعيدي تنشر أول صورة لابنتها من وسام بريدي

المواطن - الرياض

نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي أول صورة لابنتها من زوجها الإعلامي وسام بريدي وذلك بعد أيام من ولادتها في إيطاليا.

ريم السعيدي نشرت الصورة عبر حسابها على إنستقرام فيما ظهر زوجها وسام بريدي في مقطع فيديو ليزف الخبر على متابعيه ويعلن اسم المولودة الجديدة.

وقال وسام بريدي إنه اتفق مع ريم السعيدي على تسمية المولودة بيلا ماريا.

والمعروف أن ريم السعيدي هي عارضة أزياء تونسية ولدت في تونس العاصمة يوم 21 يونيو عام 1986، وهي من عائلة مسلمة حازت على جائزة ثامن أجمل نساء العالم في إحدى المجلات العالمية التي تعنى بالتصنيفات.

تزوجت ريم السعيدي من وسام بريدي عام 2017 وهي تقيم حاليًا في إيطاليا.

أما وسام بريدي فهو إعلامي لبناني من مواليد 1981، ولد في بلدة فيطرون كسروان لبنان، له أخت وحيدة، أخوه الممثل الراحل عصام بريدي،حاصل على شهادة في العلوم السياسية وعمل كمستشار سياسي في لبنان ويمتلك مطعمًا خاصًا به بمنطقة ضبية في بيروت.

في أبريل 2017 أعلن خطوبته من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بعد قصة حب جمعتهما من خلال برنامج رقص النجوم وقامت بتقديم جائزة الفنانة إليسا في حفل الموسيقى العربية، وكذلك تقديم الجائزة إلى الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم في حفل “الموريكس دور” وفي يوليو 2017 انتشرت صور لزفافهما الذي عقد في ميلانو بعد أن تزوجا مدنيًا.

في أكتوبر 2016 قدم وسام بريدي برنامج “إنت أونلاين” في لقاءات حوارية مع نجوم الغناء في العالم العربي، الفكرة قدمتها شركة “بيري سكوب” لتلفزيون دبي، وهي عبارة عن لقاء يجمعه بفنان عربي، على أن يكون المحور العام للأسئلة، مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الفنان، مع محيطه، وعدد متابعيه على هذه المواقع.