رُفعت الأعلام وأطرب الكبار.. 25 صورة تُعيشك جمال حفلات جدة الغنائية

المواطن - جدة - تصوير : أحمد فهمي

شھدت جدة حفلات غنائية، لكبار الفنانين في إطار الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ88، بتنظيم روتانا وتحت رعاية الھيئة العامة للثقافة، وبإشراف المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بالھيئة.

وأحيا الفنانون محمد عبده ورامي عبدالله ورابح صقر حفلًا في الصالة الرياضية بجدة، وسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور في هذا اليوم الخالد في وجدان الوطن.

ووثقت “المواطن” حفلات الكبار التي شهدت تفاعلًا واضحًا من الحضور، حيث أطرب محمد عبده ورابح صقر ورامي عبدالله أبرز أغانيهم، وهم يرتدون الأعلام السعودية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.