زلزال بقوة 5.5 ريختر يهز إيران

زلزال بقوة 5.5 ريختر يهز إيران

2018/09/07
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ضرب زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة زهدان الإيرانية، وذلك وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر جنوب غربي مدينة زهدان، وعلى عمق 26 كيلو مترا.

وكانت هزة أرضية متوسطة ضربت محافظة أصفهان وسط إيران، يوم الثلاثاء 28 أغسطس الماضي، أرسلت السلطات على إثرها 3 فرق طوارئ ومروحية إلى منطقة الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة.


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