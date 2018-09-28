زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب إندونيسيا ولا تحذيرات من تسونامي

المواطن - متابعة

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا ضرب جزيرة سولاويسي يوم الجمعة لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترا تقريبا.

وتقع إندونيسيا في منطقة ”حلقة النار“ في المحيط الهادئ وتكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.