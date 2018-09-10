زلزال عنيف بقوة 6.9 درجة يضرب نيوزيلندا

المواطن - متابعة

ضرب زلزال بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر اليوم في منطقة جزر كرماديك بنيوزيلندا، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال وقع على بعد 775 كيلومترًا شمال شرق مدينة “أوكلاند” وعلى عمق 111 كيلومترًا.

بدوره، أوضح مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أنه من غير المتوقع حدوث موجات مد عاتية في أعقاب هذا الزلزال القوي.