زوربا يصل أثينا ويسبب الذعر

المواطن - متابعة

عُلقت الرحلات البحرية ودُعي السكان إلى التزام الحذر، إثر هبوب إعصار متوسطي على اليونان، اليوم السبت، من المتوقع أن يصل إلى أثينا في وقت لاحق من النهار.

وأطلقت وسائل الإعلام تسمية “زوربا” على هذا الإعصار، الذي وصل بعيد ظهر السبت إلى جنوب غرب اليونان، وخصوصًا إلى جزيرة سيتيري وبلدة كالاماتا في شبه جزيرة البيلوبونيز.

ويتوقع أن يواصل الإعصار طريقه باتجاه الشرق خلال النهار، ليصل إلى أثينا ومنطقتها وأرخبيل السيكلاد.

وشهدت مناطق عدة انقطاعات في التيار الكهربائي، كما خفت الحركة على الطرقات في المناطق التي مسها الإعصار، في حين أوقعت الرياح أضرارًا في منشآت الشواطئ والمباني القريبة من البحر.

وعقب اجتماع أزمة، مساء الجمعة، تم إعلان حالة طوارئ في المناطق المعنية لضمان الاستعداد الأقصى لأجهزة الدولة، بحسب ما أفاد الأمين العام للحماية المدنية، يانيس تافيليس.