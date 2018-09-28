سابقة تاريخية.. جامعة إنجليزية تمنح درجة علمية في التجسس الدولي

المواطن - متابعة

طرحت جامعة باكنغهام في المملكة المتحدة برنامجًا جديدًا للدراسات الجامعية في مجال الأمن والاستخبارات والتهديدات الإلكترونية، يمنح درجة علمية في التجسس الدولي.

ومن المقرر أن يبدأ التدريس بهذا البرنامج في يناير المقبل.

ونقلت صحيفة بريطانية عن مدير البرنامج جوليان ريتشاردز قوله، إن البرامج الحالية في الجامعات بشأن العلاقات الدولية لا تكفي للتعاطي مع ما طرأ في السنوات الأخيرة من تطورات تكنولوجية هائلة.

وأضاف ريتشاردز، أن البرامج الحالية في العلاقات الدولية تركز بشكل كبير على دوافع الحرب على الإرهاب، ولا تتعامل مع الأدوات الجديدة لهذا الإرهاب.

وصرح ريتشاردز أن الطلاب يبحثون عن طرق جديدة في وظيفة مع أجهزة الاستخبارات، قائلا إن “البرامج الحالية تفتقد بشكل متزايد إلى التعقيدات المتصلة بكيفية حاجة الدول إلى محاربة التهديد الإرهابي”.