سارة افتخار تُنافس بحجابها في نهائي ملكة جمال إنجلترا

المواطن - متابعة

استطاعت سارة افتخار، طالبة القانون البريطانية، البالغة من العمر 20 عامًا من يوركشاير، المنافسة في نهائي مسابقة ملكة جمال إنجلترا وهي ترتدي الحجاب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتحاول افتخار حاليًا الحصول على شهادة في القانون من جامعة هدرسفيلد، وتحمل لقب ملكة جمال هدرسفيلد لعام 2018.

وعلى الرغم من وجود حالات سابقة لمشاركة مسلمات يرتدين الحجاب في مسابقة ملكة جمال إنجلترا، إلا أن افتخار أول محجبة تصل إلى المراحل النهائية من المسابقة.

وقد تم تشجيع الفتيات اللاتي يشاركن بمسابقة ملكة جمال إنجلترا لهذا العام على جمع التبرعات من أجل جمعية “الجمال الهادف” الخيرية، التي أسستها رئيسة مجلس الإدارة والمسؤولة التنفيذية الأولى للمسابقة العالمية جوليا مورلي.

وتحدثت افتخار عن دوافعها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال إنكلترا على صفحة GoFundMe الإلكترونية، التي أسستها من أجل الجمعية الخيرية بهدف جمع الأموال والتبرعات، من أجل الأطفال المحرومين حول العالم. وقالت: “شاركت في مسابقة ملكة جمال إنكلترا لعام 2018 من أجل توضيح أن الجمال ليس له تعريف محدد، وكل شخص جميل في جوانبه الخاصة بغض النظر عن الوزن أو الجنس أو اللون أو الشكل”.