سار تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. هنا الشروط والتفاصيل

سار تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. هنا الشروط والتفاصيل

2018/09/04
الساعة 8:38 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي أول استراتيجية وتخطيط الأعمال Senior Strategy & Business Planning Specialist)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول استراتيجية وتخطيط الأعمال (Senior Strategy & Business Planning Specialist).

الشروط:
1- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال.
2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاستراتيجية وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء.
3- مهارات ممتازة في الأعمال الاستراتيجية والأداء والتحليل المالي.
4- إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية وقادر على صياغة باللغتين.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (هنا).

 


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