سار تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي أول استراتيجية وتخطيط الأعمال Senior Strategy & Business Planning Specialist)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول استراتيجية وتخطيط الأعمال (Senior Strategy & Business Planning Specialist).

الشروط:

1- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاستراتيجية وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء.

3- مهارات ممتازة في الأعمال الاستراتيجية والأداء والتحليل المالي.

4- إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية وقادر على صياغة باللغتين.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (هنا).