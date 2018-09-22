سار تمنح عملاءها 88 % خصمًا بشروط

المواطن - الرياض

تزامنًا مع الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وتعبيرًا عن التقدير لعملائنا الكرام في هذا اليوم المميّز، أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عرضًا ترويجيًّا خاصًّا باليوم الوطني الذي يصادف السبت 23 سبتمبر هذا العام.

وقال مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في “سار” عمار النهدي: إن هذا العرض يأتي ضمن احتفاء الشركة بيوم الوطن الذي نستذكر فيه ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، وفي الوقت الذي تحتفل في المملكة بالذكرى الثامنة والثمانين لتأسيسها، تقدّم “سار” عرضها للمسافرين بمنحهم خصمًا بنسبة 88 في المائة من قيمة التذكرة الأصلية.

‏‏وأوضح النهدي أن هذا العرض لجميع الرحلات على قطار خط الشمال، على أن يتم الحجز في يوم 23 سبتمبر، ويكون السفر خلال الفترة الممتدّة من 24 سبتمبر حتى 16 ديسمبر من العام الجاري، وذلك حسب الشروط والأحكام.

ولفت مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي إلى إمكانية إجراء العملاء حجوزاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ليتمتعوا بتجربة السفر على متن قطارات الشمال التي تتميز بالراحة والأمان السرعة، وكل عام ومملكتنا في عز ومجد.