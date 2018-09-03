ساعات الحسم.. الجیش الیمني یحاصر مران مسقط رأس زعیم الانقلاب الحوثي

المواطن - الرياض

أكدت مصادر عسكرية يمنیة أن قوات الجیش الوطني مدعومة بقوات التحالف توغلت في عمق محافظة صعدة، معقل میلیشیا الحوثي، وفرضت حصاراً على المیلیشیا في مرّان، مسقط رأس زعیم المیلیشیات عبد الملك الحوثي، استعداداً لاقتحامها.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”العربية”، أن مدفعیة الجیش استهدفت تعزيزات دفعت بها میلیشیا الحوثي من مديرية سفیان التابعة لمحافظة عمران إلى مثلث مران، في محاولة يائسة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة.

وفي تعز، حررت قوات الجیش الوطني، مناطق جديدة كانت تتمركز فیها میلیشیا الحوثي في مديرية ماوية جنوب شرق محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجیش الوطني شنت هجوماً عنیفاً على مواقع تتمركز فیها میلیشیا الحوثي جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر میلیشیا الحوثي بین قتیل وجريح. فیما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.

ويأتي هذا بعد أيام قلیلة من تحرير الجیش الوطني لمناطق حوامرة والهشم في عزلة أشجور، لتصبح أربع مناطق من ذات العزلة محررة بالكامل، فیما تواصل قوات الجیش تقدمها لاستكمال تحرير مديرية ماوية بالكامل.