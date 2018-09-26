ساعات تفصلنا عن صرف الراتب.. إليكم أسرار الادخار والاستثمار

المواطن - الرياض

ساعات قليلة تفصل الموظفين في المملكة عن إيداع راتب سبتمبر، وذلك بعد انتهاء إجازة الاحتفال باليوم الوطني في المملكة، هذا اليوم الخالد والمشهود في وجدان الوطن.

وسيتم إيداع رواتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين صبيحة يوم غد الخميس 27 سبتمبر، وهو موعد إيداع راتب الشهر الجاري، حيث تستقبل حسابات موظفي القطاع الحكومي الرواتب صبيحة الغد مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وفي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.

نصائح لأفضل ادخار:

وهناك بعض النصائح للتوفير من راتب الشهر الجاري وادخار الفائض عن حاجة الأسرة كالتالي:

1- قلِّل من تناول الأطعمة خارج المنزل.

2- احرص على الشراء أثناء مواسم التخفيضات.

3- تجنب شراء الأجهزة التي لا تحتاج إليها، كالهواتف الجديدة مثلًا، طالما هاتفك يؤدي الغرض.

4- حدد أولوياتك عن التبضع في المحلات والأسواق الكبيرة، خاصة أن طرق عرض البضائع تُغري الزبائن على الشراء.

5- إن كان مقر عملك قريبًا من منزلك، فحاول قدر الإمكان استخدام المواصلات العامة، وخصص سيارتك للمشاوير العائلية.

6- تعلم فن صيانة الأجهزة المنزلية البسيطة التي لا تحتاج لمتخصصين، بشرط أن تتجنب تعريض نفسك للخطر.

أهمية الادخار للأسرة والمجمع:

كما أن للادخار أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فالأمر لا علاقة له بتكديس المال بقدر كونه نظامًا لتقليل صدمات الحياة وتحسين جودة معيشتنا ومعيشة أسرنا، وهو ما يظهر خلال أوقات الطوارئ المالية التي قد تحدث بصورة مفاجئة غير متوقعة.

ويعد الادخار نظامًا تأمينيًّا قويًّا يُمكن الإنسان من توفير حياة كريمة وأكثر رخاء وجودة، كما تكمن أهمية الادخار في أنك قد ترغب يومًا ما أن تبدأ في مشروع تجاري خاص، ولكن قد لا تجد في رصيدك رأس المال الكافي لإنشاء المشروع، أو شراء شيء جديد تحتاجه في حياتك، أو ربما صنع نقلة كبرى لو كان الادخار لفترة طويلة مثل شراء مركبة أو منزل جديد.

وبحسب خبراء الاقتصاد ما دمت تملك دخلًا يغطي استهلاكك اليومي والشهري فأنت فعليًّا تستطيع أن تدخر 10% من مجمل دخلك الشهري، ومع إيداع راتب شهر يونيو، أمس الأربعاء، فهناك فرصة في تنظيم حياتك وبدء الادخار بسرعة.

أسرار وطرق الادخار:

وتوجد خيارات عديدة للادخار، منها فتح حساب بنكي ادخاري مناسب، حيث توفر البنوك عادة عدة أنواع من الحسابات الادخارية، وبعضها يكون مغلقًا ولا يمكن السحب منه إلا بعد مرور مدة معينة.

كما يمكن اللجوء إلى الفكرة التقليدية، وهي وضع المال المعد للادخار كل شهر في حصالة كبيرة داخل البيت، ويمكنك أن تبعد المفتاح عن متناول يديك بأن تضعه عند أحد أقاربك أو أصدقائك مثلًا.

وينصح خبراء الاقتصاد بالاستثمار في المجالات التي يحبها الفرد؛ وذلك للمساهمة في عجلة الإنتاج والتنمية في المجتمع.