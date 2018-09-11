سالم الدوسري: أغلق أذناي عن كل ما يُضايقني

المواطن - محمد سمعه

قال سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي: إنه يُغلق أذنيه في حال وجود نقد هادم أو انتقادات عنيفة، مضيفًا أنه يركز على تقديم أفضل ما لديه للأخضر ولنادي الهلال.

وكان الدوسري سجل الهدف الثاني للأخضر في مباراة بوليفيا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية عقب ارتداد الكرة من حارس مرمى المنتخب البوليفي.

تحدث الدوسري قائلًا: كل ما يضايقني أغلق أذناي عنه ولا أفكر في النقد الهادم وأفكر فقط في النقد السليم والذي يدعوك لتقديم أفضل ما لديك.

وتابع الدوسري: بمشيئة الله الأخضر يركز على تقديم أداء إيجابي ونتائج مميزة في البطولة الآسيوية، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا معسكران أو ثلاثة وننطلق لتحقيق المراد في البطولة الآسيوية.

سيعود نجوم الهلال الدوليون إلى فريقهم، وذلك بعد نهاية معسكر الأخضر الحالي عقب انتهاء مباراة بوليفيا الودية.