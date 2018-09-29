سالم الدوسري: الهلال غني بجماهيره ولا يطمح للخسارة

المواطن - محمد سمعه

أعرب سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، عن سعادته الشديدة، وذلك بعد تأهل الزعيم لدور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال في كرة القدم.

وتحدث سالم الدوسري لقناة أبو ظبي الرياضية بعد نهاية مباراة الهلال والشباب العماني قائلًا: الفوز كان مهمًّا، والهلال دائمًا يطمح للفوز والانتصارات ولا يريد الخسارة.

وأضاف سالم الدوسري: الهلال غني بجمهوره وأنا سعيد لحضورهم، ودائمًا الهلال الكبير يسعى إلى تحقيق الفوز وإسعاد جمهوره.

وكان سالم الدوسري صنع هدف مباراة الهلال والشباب للاعب البرازيلي كارلوس إدواردو والذي سُجل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

يذكر أن الهلال كان قد فاز في الرياض على نادي الشباب العماني بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك.