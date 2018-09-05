سامسونج تعلن أخيرًا عن هاتفها الذكي القابل للطي

المواطن - متابعة

قالت شركة سامسونج إنها ستكشف عن هاتف ذكي قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بحسب تصريحات دي جيه كوه DJ KOH، الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في سامسونج.

ويأتي هذا التأكيد في ظل ظهور العديد من الشائعات والتقارير التي تفيد بأن الشركة الكورية الجنوبية تعمل على تطوير مثل هذا الجهاز منذ مدة.

وأكد جيه كوه إن الوقت قد حان لوصول الجهاز القابل للطي بعد أن أظهرت استطلاعات المستهلكين التي أجرتها شركة سامسونج أن هناك سوقًا لهذا النوع من الهواتف.

وتحدث الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة إلى سي إن بي سي CNBC، حول تفكير سامسونج فيما يتعلق بتصميم الجهاز الذكي القادم وطريقة عمله، لاسيما أنها تحاول إجراء تعديلات للتمييز بين تجربة الحواسيب اللوحية وتجربة هذا الهاتف القابل للطي بمجرد كشف النقاب عنه.

ولفت دي جيه كوه في تصريح على هامش معرض برلين التجاري IFA 2018: “يمكنك استخدام معظم ميزات الهاتف عندما يكون مطويًا، ولكن عندما تحتاج إلى تصفح أو رؤية شيء ما، فقد تحتاج إلى فتحه، ولكن حتى عندما يكون مفتوحًا فإن التفكير يكون ما هي الفائدة التي يوفرها الجهاز بالمقارنة مع الحواسيب اللوحية؟ وفي حال كانت التجربة التي يوفرها الهاتف القابل للطي عند فتحه مماثلة لتجربة الحواسيب اللوحية فلماذا سوف يشتريه المستهلك؟!”.

وأضاف أنه يجب لكل جهاز وكل ميزة وكل ابتكار أن يمتلك رسالة ذات معنى لعميل الشركة النهائي، بحيث عند استخدامه من قبل المستهلك فإنه يظن أن هذا هو السبب الذي دفع سامسونج إلى تصنيع مثل هذا الجهاز.