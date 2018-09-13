سامي الجابر: الهلال في أيدٍ أمينة مع محمد بن فيصل

المواطن - مروة نبيل

قدم سامي الجابر شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على دعمه الدائم له، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نادي الهلال في أيدٍ أمينة مع الأمير محمد بن فيصل.

وقال سامي الجابر: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير واللامحدود كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشاراً ومسؤولاً عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة سائلاً المولى عز وجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي”.

وتابع سامي الجابر في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الهلال في أيدٍ أمينة مع أخي الأمير محمد بن فيصل الذي شهد معه مجداً سيتكرر بإذن الله تعالى… صادق الدعوات والأمنيات له بالتوفيق والنجاح”.

وكان تركي آل الشيخ قد قرر إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية، وتكليف الأمير محمد بن فيصل رئيساً للزعيم.