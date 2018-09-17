سامي الجابر : تغريدات رئيس النصر سخيفة .. وكنت أعلم برحيلي عن الهلال

المواطن - محمد سمعة

أكد سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، أنه كان يعلم برحيله عن منصبه كرئيس للزعيم، بسبب تجهيز منصب كبير لتوليه من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتحدث سامي الجابر لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: رأست نادي الهلال وأنا متيقن أنني لن أستمر في رئاسة الزعيم لأن تركي آل الشيخ كان يُجهز لي منصبا دوليا كبيرا.

وأضاف الجابر: حرصت على التحدث لأوضح ثلاثة أمور وأولها هو الوفاء لتركي آل الشيخ ودعمه الكبير لجميع الأندية السعودية، بجانب أنه ينبغي علي توضيح بعض الأمور الأخرى حتى لا يتأثر استقرار الهلال.

وتابع الجابر: تركي آل الشيخ لم يقصر معي أو مع نادي الهلال وهذا لا بد من توضيحه، كما أن قرار إعفائي لم يفاجئني لأن تركي آل الشيخ كان يجهز لي منصبا آخر كما قلت، وأبو ناصر كان سببًا في قدوم البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الزعيم كما ساهم في قدوم عموري وبافيتيمبي جوميز.

وأكمل الجابر حديثه قائلًا: لم أرفض إعارة عمر خريبين، ولا توجد خلافات بيني وبين نواف العابد وقرر بقائه مع الهلال هو في يد المدرب جيسوس وكذلك بناء على رغبته.

وقال الجابر: تغريدات رئيس النصر في الفترة الأخيرة كانت سخيفة وتجاهلتها حتى لا أضيع وقتي، والهلال دائمًا يرد في الملعب وهذه ثقافته وثقافة جمهوره.

وتابع الرئيس السابق للهلال: أخشى على الهلال من عقلية المؤامرة من جهات رسمية ضد النادي ولم يجبرني أحد على اتخاذ أي قرار في فترة رئاستي للنادي.

وأضاف الجابر: عدت الآن إلى صفوف جماهير الهلال صاحب العقلية الكبيرة والكرة السعودية قائمة على الجمهور الهلالي.