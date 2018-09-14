سامي الجابر .. عام من المناصب المحلية والقارية

المواطن - مروة نبيل

تفاجأ الجمهور الأزرق والوسط الرياضي، بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بإعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال، وتكليف الأمير محمد بن فيصل، برئاسة الزعيم بدلًا منه.

وقرر تركي آل الشيخ تعيين سامي الجابر مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، بصفته رئيسًا للجنة الأولمبية، ليكون هذا المنصب هو الخامس لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق خلال عام واحد.

وكان يُدرب سامي الجابر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حتى 16 من شهر سبتمبر 2017، وتم تعيينه بعد ذلك عضوًا في الاتحاد السعودي، وأصبح عضوًا في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للعبة.

وفي شهر أبريل الماضي، أصدر تركي آل الشيخ قرارًا بتكليف سامي الجابر برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال بعد استقالة نواف بن سعد، قبل أن يتم إعفاؤه وتكليف الأمير محمد بن فيصل خلفًا له.

وجاء رحيل سامي الجابر عن نادي الهلال قبل يومين من مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل الأمير محمد بن فيصل لمواصلة الانتصارات في بداية مسيرته.