سامي الجابر في 5 أشهر.. صفقات عالمية والتتويج بالسوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

سامي الجابر بات خارج جدران نادي الهلال رسميًا، بعد مرور 5 أشهر على تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة، ليبدأ مهمة جديدة في مشواره بعد تعيينه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.

وعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها سامي الجابر في رئاسة نادي الهلال، إلا أنه نجح في تحقيق طفرة كبيرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليترك الزعيم وهو على القمة ومتوجًا ببطولة في بداية الموسم الرياضي الجديد.

وتمكن سامي الجابر من التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وهو يُعد واحدًا من المديرين الفنيين المميزين، حيث إنه يحتل المركز الـ33 في قائمة أفضل 100 مدرب حول العالم في تصنيف شهر سبتمبر الحالي.

ونجح سامي الجابر في الحفاظ على ثبات وتشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث جدد عقود اللاعبين المحليين المميزين، وفي مقدمتهم ياسر الشهراني حتى عام 2021، محمد الشلهوب لمدة موسم رياضي واحد، وأحمد شراحيلي لمدة 3 مواسم.

وتعاقد سامي الجابر مع لاعبين أجانب من العيار الثقيل، وفي مقدمتهم؛ الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري قادمًا من العين، المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من أولمبياكوس اليوناني، الفرنسي جوميز من غالطة سراي، والبيرفي أندريه كاريلي من صفوف بنفيكا البرتغالي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم الرياضي الحالي بأفضل شكل ممكن مع رئيسه السابق سامي الجابر حيث نجح في التتويج ببطولة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بعد الفوز على الاتحاد بهدفين لهدف في لندن.

ورحل سامي الجابر عن الهلال والفريق في المقدمة، حيث نجح في الفوز بالجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الفيحاء، ويسعى الزعيم للحفاظ على لقب المسابقة المحلية للموسم الثالث على التوالي.