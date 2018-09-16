سامي الجابر يكشف الحقائق ويوضح سبب إعفائه من رئاسة الهلال

المواطن - الرياض

كشف سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق أسباب إعفائه من منصب رئاسة الهلال، نافياً الأسباب التي يتم تداولها بشكل مغلوط، مؤكداً أنها لا تمت للواقع بصلة.

واستنكر الجابر زعم البعض أن قرار رئيس الهيئة كان بهدف زعزعة النادي، مؤكداً أنه لا يعقل أن يدعم النادي بهذا الشكل ثم يتم زعزعته، مضيفاً: “حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له”.

وأشار الجابر عبر حسابه الرسمي إلى أنه لا يمكن أن يتم مقابلة هذا الدعم الكبير للنادي من هيئة الرياضة بقيادة المستشار والذي نتج عنه ظهور الفريق بشكل مميز أسعد المدرج الفخم بتصديق قصص ليس لها أساس من الصحة وتهدف لخلق حالة عدم استقرار للنادي والفريق.

وقال: أراهن على استمرار العمل بالنادي بقيادة أخي الأمير محمد بن فيصل بما يضمن جعل الزعيم أقوى وأقوى إن شاء الله.

وأضاف “أراهن على استمرار حرص القيادة الرياضية ودعمها للهلال وبشكل شخصي معالي المستشار الذي يهتم بكل الأندية دون تفريق، ويبقى المدرج الفخم فارس الرهان دائماً في حفظ استقرار الفريق ودعمه، وقطع الطريق على من يتداول الأخبار والقصص المغلوطة بهدف زعزعة الفريق ومن يعمل لإسعادهم.

وسيبقى مدرج الفخم حكيماً كعادته بردود فعله والداعم لدفع الزعيم للمكانة التي يستحقها، وختاماً إعفائي من منصب رئاسة الهلال جاء لرغبة القيادة الرياضية بتكليفي بمهمة أخرى لخدمة الوطن، ولا أعتقد أن أي سعودي سيتردد بقبول هذا التشريف وتلبية النداء في أي مكان يتطلب تواجده.

وختم الجابر بقوله “حرصت على إيضاح هذه الأمور من أجل أن لا تكون الجماهير ضحية لمن يدعي المصداقية”.