سباق الفورمولا E بالدرعية .. نقلة نوعية وانطلاقة رياضية

المواطن - الرياض

لم يأتِ تنظيم المملكة العربية السعوديّة لسباق “الدرعيّة إي بري” للمرة الأولى، العالمي من فراغ، بل يأتي تجسيداً لمكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية.

وستستضيف الدرعيّة التاريخيّة، العاصمة الأولى للمملكة العربيّة السعوديّة، أكثر من 40,000 مشجّع لحضور سباق شهر ديسمبر، الذي يعد أول سباقات الفورميلا إي في الشرق الأوسط، وأول سباق لفورميلا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز “جين 2”.

يأتي ذلك ليعكس حرص القيادة الرشيدة على تنويع فرص الترفيه أمام فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

وتشكل استضافة المملكة لسباق الفورمولا E كأول بلد في الشرق الأوسط، إضافة جديدة لمستقبل الرياضة السعودية على خارطة السباقات الدولية.

كما يأتي استضافة المملكة لسباق الفورمولا E كمؤشر جاد على التغيير والتطور، والنقلة النوعية في الرياضة السعودية.

ويعكس السباق أيضا اهتمام المملكة بالطاقة النظيفة في حرصها على تنظيم سباقات سيارات تستمد قوتها من المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة، كما يظهر اهتمام المملكة بعنصر الابتكار من خلال احتضان فعالية تقوم على الابتكار العلمي تجذب محبي التكنولوجيا.

وتتطلع المملكة بمن خلال تنظيم هذا السباق العالمي، إلى مستقبل واعد باستضافة بطولات رياضية جديدة لأول مرة في تاريخها ومنها سباقات فورمولا E بحضور عديد من الشخصيات البارزة.

ومن المؤكد أن استضافة هذه البطولة يعزز مكانة المملكة على مستوى الرياضة العالمية بشكل عام ورياضة السيارات الدولية بشكل خاص، حيث تحول حلم كثير من عشاق السيارات في المملكة إلى حقيقة باستضافة بطولة فورمولا E.