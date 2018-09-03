سببان وراء الفجوة العميقة ببعض الجهات الرقابية ومراكز البلاغات

المواطن - الرياض

رأى الفائز بجائزة الإعلام الجديد للتواصل، فيصل العبدالكريم، أن هناك فجوة عميقة في عمل بعض الجهات الرقابية ومراكز البلاغات.

وتابع العبدالكريم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن السبب “إما عدم فهم للموضوع من متلقي البلاغ أو تكاسل المراقب”.

ووجه نصيحة بقوله: “اهتموا بموظفين الكول سنتر، وطوروا أدوات المراقبين، وعاقبوا المتخاذل”.

ووافق بعض المغردين العبدالكريم في قوله، فيما رأى آخرون أن السبب ربما يكون عدم وجود محفز لدى بعض الموظفين العاملين في هذه الجهات.

وأكد متابعون أن “الكول سنتر” هي مرئيات للجمهور (الشخص متلقي الخدمة)، وللأسف جميع القطاعات تتجاهل هذه الميزة واستبدلوها بالرد الآلي في معظم القطاعات الحكومية.

ويرافق فيصل العبدالكريم وازرة التجارة والاستثمار في بعض جولاتها التفتيشية، لينقل عبر حسابه الرسمي كواليس العملية وتفاصيلها لأكثر من 250 ألف شخص، وهم عدد متابعيه على “تويتر”.

ورافق العبدالكريم أمس الأحد وزارة التجارة أثناء إغلاقها النهائي لمنشأة في شارع الضباب صدر بحقها حكم قضائي بعقوبات التشهير والإغلاق النهائي وغرامات مالية بتهمة التستر.

وكانت تعمل المنشأة في المستلزمات المدرسية والمكتبية وأدوات المختبرات، فيما نشرت التجارة حكم التشهير يوم الخميس الماضي.