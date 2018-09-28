سبت غير مستقر بسبب الأمطار والغبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وكذلك لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.