سبت غير مستقر.. غبار وأمطار مع رطوبة وضباب

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الحدود الشمالية.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة، مع طقس رطب على الأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء منها.