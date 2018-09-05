سخرية جديدة من الملالي.. تواجهون F-15 والتايفون بطائرات أكلها الصدأ

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

فنَّدت صحيفة إيران فوكاس كافة المزاعم التي أطلقتها طهران في الأسابيع القليلة الماضية، حول امتلاكها لطائرة خفية قادرة على منافسة العديد من الطائرات المقاتلة المتطورة في منطقة الشرق الأوسط من الجيل الرابع والقريب من الخامس.

وقالت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، والتي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، إن الطائرة التي كشفت عنها إيران، والتي تبين فيما بعد أنها نسخ مُعدلة بشكل طفيف من طائرات F-5 الأميركية التي ظهرت في الخمسينيات، لا يمكنها مواكبة التطور التقني الذي تمتلكه العشرات من المقاتلات في الدول المحيطة.

وأوضحت أن مقاتلات من الجيل الرابع والقريب من الخامس مثل التايفون وF-16 وF-15 والرافال، تمتلك قدرات أكبر من الناحية العسكرية مقارنة بالطائرة البدائية التي كشفت عنها طهران على أنها أحدث طفرات الطيران العسكري خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة المطلعة بشكل رئيسي على مجريات السياسة الإيرانية، إن طهران قامت على المستوى العسكري بتنقية بعض المقاتلات التي لم يهاجمها الصدأ على مدار عقود طويلة من طائرات F-5 فريدوم الأميركية، وأضافت إليها بعض التطويرات غير الحديثة.

وأشارت إلى أن الاعتماد على مثل تلك المقاتلة في مواجهة الطائرات التي سبق ذكرها، سيكون في غير صالح طهران التي تسعى للسيطرة العسكرية على المنطقة، مؤكدة أن تلك الحقائق تدركها إيران بشكل واضح.

وفي سياق متصل، كشف خبراء عسكريون أن الطائرة الإيرانية التي تم الكشف عنها على أنها أول مقاتلة يتم تصنيعها بالكامل في طهران، هي في الأساس إحدى طائرات التدريب القديمة للغاية، تم إعادة تدويرها بواسطة إيران.

وحسب ما جاء في صحيفة تايمز البريطانية، فإن الخبراء أكدوا أنها لا تمثل أي تطور -ولو بسيط- في صناعة الطيران العالمية، مشيرين إلى أن الطائرة كانت إحدى المقاتلات التي منحتها الولايات المتحدة في الخمسينيات إلى شاه إيران.

وقال ديفيد سينسيوتي، محرر مدونة AVIATIONIST المتخصصة في الطيران العسكري: “الطائرة تمثل تطويرات بدائية لطائرة F-5F الأميركية الشهيرة، والتي منحتها واشنطن لإيران قبل نصف قرن من الزمان”.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن شاه إيران اشترى من هذه المقاتلات عام 1965، وبعدها اشترت إيران طائرات F-5F TIGER في عام 1974، وهي موديلات باتت مُكهنة ولا تصلح حتى لأغراض التدريب.