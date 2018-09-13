سرعة الرياح تعرقل مكافحة حريق جبل البلس ببلقرن على مساحة 700×500 م
وعورة التضاريس حالت دون وصول الآليات

سرعة الرياح تعرقل مكافحة حريق جبل البلس ببلقرن على مساحة 700×500 م

2018/09/13
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد ال هطلاء - بلقرن 

تباشر فرق الدفاع المدني في بلقرن حالياً إخماد حريق نشب في أعشاب وشجيرات وأشجار طلح وعرعر بجبل البلس بالمحافظة بمساحة أولية تقدر بـ 700×500 م تقريباً.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة منذ تلقي البلاغ باندلاع الحريق، وقد ساعدت الأعشاب اليابسة والرياح القوية وصعوبة وصول آليات فرق الدفاع المدني لبعض المواقع لوعورة تضاريس الموقع الجبلية بتلك المرتفعات؛ على تسارع واتساع مساحة الحريق، فيما تم إسناد الموقف بعدد من الآليات والأفراد للعمل على احتواء وإخماد الحريق.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.


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