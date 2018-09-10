سرقة مجوهرات بنحو 800 ألف يورو من سعودية في باريس

سرقة مجوهرات بنحو 800 ألف يورو من سعودية في باريس

2018/09/10
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات في باريس فتحت تحقيقًا في حادثة سرقة، إثر شكوى تقدمت بها سعودية تعرضت لسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بمئات آلاف اليوروهات في أحد الفنادق الشهيرة.

وبحسب الوكالة، تقدر المسروقات الواردة في الشكوى بنحو 800 ألف يورو، فيما ذكرت إذاعة “فرانس أنفو” الفرنسية أن السرقة وقعت بعد ظهر الجمعة في إحدى غرف فندق “ريتز” الفخم، الواقع في ساحة فاندوم في باريس.

وأكدت أن المجوهرات لم تكن مودعة في خزنة، ولا يوجد آثار لخلع أو كسر في الغرفة الفندقية.


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