سرقة مجوهرات مواطنة في ريتز كارلتون باريس يفتح ملف الجرائم الناعمة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت سرقة إحدى السعوديات في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الفرنسية باريس، الضوء على تاريخ ليس بالبسيط من الحوادث المشابهة، والتي أثارت علامات استفهام واسعة حول مدى قدرة الأمن الفرنسي على حماية هذا الفندق الفاخر.

وحسب ما جاء في شبكة يورو نيوز، فإن عددا من حالات السرقة قد سبقت الحادثة السعودية، والتي تم تحرير محضر بواقعتها الجمعة الماضي، حيث أكدت أنه حال تأكد الواقعة، فإنها ستكون ثاني مرة يشهد فيها ريتز كارلتون باريس حادث سرقة خلال العام الجاري.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن يناير الماضي شهد واقعة سرقة في الفندق، تمكنت الشرطة حينها من القبض على ثلاثة أشخاص من اللصوص داخل الفندق، فيما نجح اثنان آخران في الفرار بواسطة سكوتر، وذلك قبل أن يلقوا بحقيبة المسروقات أثناء مطاردة الشرطة لهم.

تلك الحالة لم تكن الوحيدة في ريتز كارلتون باريس، فعلى بعد أمتار قليلة، تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الأميركي الأشهر كيم كارداشيان لحادث سرقة أثناء تجولها بالقرب من الفندق الفاخر بقلب العاصمة الفرنسية.

وكانت واقعة سرقة النجمة الأميركية قبل عامين، وحينها بلغت قيمة المسروقات ملايين اليوروات، وذلك على بعد أمتار قليلة من الريتز كارلتون.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد كشفت أن السلطات في باريس فتحت تحقيقًا في حادث سرقة، إثر شكوى تقدمت بها سعودية تعرضت لسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بمئات الآلاف من اليورو في أحد الفنادق الشهيرة.

وتُقدر قيمة المسروقات الواردة في الشكوى بنحو 800 ألف يورو، فيما ذكرت إذاعة “فرانس إنفو” الفرنسية أن السرقة وقعت بعد ظهر الجمعة في إحدى غرف فندق “ريتز” الفخم، الواقع في ساحة فاندوم في باريس.

وأكدت أن المجوهرات لم تكن مودعة في خزنة، ولا يوجد آثار لخلع أو كسر في الغرفة الفندقية.