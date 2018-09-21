سر رقم 85 مع السومة في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُمني النجم السوري عمر السومة النفس بالعودة إلى التهديف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مباراة الأهلي والحزم التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتحمل مباراة الأهلي والحزم ضمن منافسات جولة الوطن، رقمًا خاصًّا للنجم السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنها ستكون المواجهة رقم 85 التي يخوضها مع الراقي في المسابقة المحلية.

ونجح عمر السومة في تسجيل 84 هدفًا خلال الـ84 مباراة التي لعبها مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفي حالة غيابه عن التهديف في مباراة الحزم اليوم، ستكون أول مرة منذ مارس 2016 عدد أهدافه أقل من عدد مبارياته.

ويسعى السوري عمر السومة لكسر سوء الحظ الذي يُلازمه في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والعودة لهز الشباك خلال لقاء الحزم اليوم، والمنافسة على لقب الهداف.

ويُنافس عمر السومة على هداف الدوري السعودي للمحترفين باستمرار خلال المواسم الأخيرة، وتوج باللقب 3 مرات، أعوام 2014، 2015 2016، إلا أن نجم الفيحاء، روني فرنانديز، كسر احتكاره، وحصد لقب الهداف الموسم الماضي.