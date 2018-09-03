سعاد عبدالله تطفئ شمعتها الـ68

المواطن - الرياض

احتفلت الفنانة سعاد عبدالله أمس بذكرى ميلادها الـ86 فيما غمرها متابعوها وعشاقها بمشاعرهم الفياضة في هذه المناسبة.

بمزيج من الدعوات ولقطات من أعمالها التاريخية بدأ المغردون مراسم الاحتفال بذكرى ميلاد سعاد عبدالله، مؤكدين أنها علامة فارقة في تاريخ الفن الخليجي.

والمعروف أن سعاد عبدالله من مواليد 2 سبتمبر 1950 وهي ممثلة كويتية، وتعد من أبرز الفنانات في الخليج.

برزت سعاد عبدالله في الأعمال الكوميدية التلفزيونية والمسرحية وتجسد مرحلة مهمة من تاريخ المسرح الكويتي.

وبالإضافة لكونها ممثلة تملك سعاد عبدالله موهبة الغناء، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي والفنان السوري دريد لحام، وأيضًا أصدرت أغنية بعنوان مكاري عام 1978 بمشاركة الفنانتين باسمة حمادة ولمياء حمادة، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية والرياضية.

وخلال مشوارها الفني قامت سعاد عبدالله بكتابة فكرة أكثر من عمل فني شاركت به، ومنها مسلسلات الرماد، ودار الزمن.

التحقت سعاد عبدالله بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تأسس في عام 1973، وكان في دفعتها الدراسية علي المفيدي، مبارك سويد وكاظم الزامل.

بدأت سعاد عبدالله مشوارها في العام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان ديوانية التلفزيون، ثم بدأت في مجال المسرح عام 1964 مع فرقة المسرح الكويتي بمسرحية حظها يكسر الصخر من تأليف وإخراج محمد النشمي.

وفي عام 1965 مثلت سعاد عبدالله مع ذات الفرقة بمسرحية بغيتها طرب صارت نشب من تأليف محمد النشمي أيضًا وإخراج ثامر السيار.

واستمر تعاون سعاد عبدالله مع فرقة المسرح الكويتي حيث قدمت العديد من المسرحيات ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرقة المسرح العربي وشاركت في مسرحيتي اغنم زمانك و30 يوم حب، كما مثلت مع فرقة مسرح الخليج مجموعة من المسرحيات منها عنده شهادة، الحاجز، الله يا الدنيا، عريس لبنت السلطان، الحامي والحرامي.

شكلت سعاد عبدالله خلال مشوارها الفني ثنائيات مميزة تركت بصمة لدى المشاهد الكويتي، منها مشاركتها للفنان عبد الحسين عبد الرضا في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل درس خصوصي، عزوبي السالمية، على هامان يا فرعون، أوبريت بساط الفقر، أوبريت مداعبات قبل الزواج، أوبريت شهر العسل، أوبريت بعد العسل، زمان الإسكافي وغيرها.

كما قدمت مع الفنانة حياة الفهد سلسلة من أهم الأعمال التلفزيونية الناجحة منها: رقية وسبيكة، على الدنيا السلام، خالتي قماشة، سليمان الطيب، خرج ولم يعد، درس خصوصي وغيرها.