سعد الحارثي يظهر في لقاء النصر والفيصلي

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن قنوات “دوري بلس” أنهت التعاقد مع الدولي السابق سعد الحارثي للعمل محللاً كروياً، وبات من المقرر أن تكون مباراة النصر والفيصلي؛ ضمن الجولة الثانية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إطلالة الحارثي الأولى على شاشة دوري بلس .

ويحظى سعد الحارثي بجماهيرية جارفة في الشارع الرياضي بعد مشوار طويل في ناديه النصر قبل أن ينتقل للهلال في آخر مشواره الكروي، وخاض الحارثي مع المنتخب مونديال 2006 وكأس آسيا 2007 .