سعد لمجرد يتلقى ضربة أخرى تبعده عن لقب AFRIM

المواطن - متابعة

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، هذا هو لسان حال الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يواجه تهمة التحرش الجنسي بفتاة في فرنسا حيث فوجئ بحذف اسمه من المرشحين لجائزة AFRIM.

وكان سعد لمجرد مرشحًا بقوة لنيل لقب أفضل مطرب في إفريقيا بعد النجاح الكبير الذي لاقته أغنيته الأخيرة كازابلانكا التي تجاوز عدد مشاهديها الـ58 مليونًا عبر يوتيوب.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على سعد لمجرد الأحد قبل الماضي، حيث تم احتجازه في أحد أقسام الشرطة الفرنسية تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، بعد أن وُجهت له تهمة الاعتداء الجنسي، وهي تهمة أقل من الاغتصاب في العقوبة.

وفي وقت لاحق تم الإفراج عن سعد لمجرد بكفالة مع وضعه تحت المراقبة.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم القبض على سعد لمجرد بتهمة التحرش الجنسي ففي أواخر عام 2016 أُدخل سعد لمجرد السجن بتهمة محاولة اغتصاب فتاة في فرنسا وخرج من السجن بعد عدة أشهر في أبريل من العام الماضي.